Собчак ответила Мизулиной, написавшей на нее донос

Российская журналистка Ксения Собчак в среду, 3 июня, ответила на претензии главы Лиги безопасности интернета Екатерины Мизулиной, которая упрекнула ее в публикации интервью с блогером Игорем Синяком в День защиты детей. Журналистка подчеркнула, что для нее 1 июня является рабочим днем и она публикует интервью по понедельникам.

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Также Собчак заявила, что она пишет о трагедиях в России чаще Мизулиной, прикрепив ссылки на свои публикации о теракте в Старобельске, спасении мальчиков от матери-педофилки и других случаях.

— В Москве брутальные бородатые парни килты шотландские на Китай-городе носят, ни разу не видели? Я бы посмотрела, как с них попробовал бы спросить за традиционные ценности ваш напомаженный муж в латексе и коже с обесцвеченной челкой, который в общем доступе показывает видео, как лижет Байкал. Я правильно помню, он ведь ушел к вам от жены в Год семьи, не так ли? Вот ведь тоже как совпало, да? В эту игру могут играть двое, моя дорогая, — написала журналистка в своем Telegram-канале.

2 июня Ксения Собчак призвала Екатерину Мизулину «признать свою гомофобию» и подчеркнула, что ничего не пропагандировала в интервью с Игорем Синяком. Собчак добавила, что многие россияне не проявляют гомофобию, однако именно чиновники испытывают такую неприязнь.