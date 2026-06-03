Появились новые предсказания «китайского Нострадамуса»

Китайско-канадский политический эксперт Цзян Сюэцинь, которого также называют «китайским Нострадамусом», предсказал раскол общества в будущем. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Сюэциня, человечество приближается к опасному расколу. При этом он также заявил, что публикация материалов Пентагона о НЛО является «полной ахинеей», которая отвлекает людей от действительно важных событий.

«Только подумайте о зверствах, которые произойдут в будущем — это сломит людей. Империи гибнут из-за гражданских войн и истощения, а не из-за инопланетян», — заявил Сюэцинь.

Эксперт уточнил, что сегодня люди все сильнее погружаются в информационные пузыри и находятся под страхом искусственного интеллекта и теорий заговора. Это, по его мнению, усиливает раскол внутри обществ.

Кроме того, Сюэцинь также заявил, что мировые элиты пытаются установить контакт с «паранормальными силами» через «межпространственные порталы».