Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Аферисты применили новую мошенническую схему на Кубани — убедили женщину, что кредитная организация выдала ей фальшивые деньги, и похитили у нее 4 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, 49-летняя женщина решила приобрести квартиру для племянника. Посетила банк, сняла крупную сумму со счета.

Через некоторое время горожанке пришло странное сообщение, к которому была прикреплена фотография банкноты номиналом 5 тыс. рублей.

Вслед за SMS раздался звонок от «сотрудника ФСБ». Липовый «силовик» предупредил женщину, что банк выдал ей фальшивые деньги, затем дал ей прослушать запись разговора «сотрудников банка», которые обсуждали подмену купюр и называли личные данные своей жертвы.

Жительница Кубани испугалась возможных последствий, согласилась выполнить все указания мошенников, по их требованию передала пакет с 4 млн рублей двум курьерам.

Только через несколько дней она осознала, что ее обманули и обратилась к правоохранителям. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».