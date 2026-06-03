«Дикая Мята» анонсировала пять шоу на фестивале, которые никак нельзя пропустить

Через две недели в Тульской области состоится крупнейший независимый мультиформатный фестиваль «Дикая Мята». Гостей ждут три дня, восемь сцен и более 130 концертов — в списке артистов как легендарные музыканты, так и новые коллективы, еще не известные широкой аудитории. Расписание сцен опубликовано на сайте фестиваля и уже известно, какие артисты готовят к «Дикой Мяте» специальные шоу.

© PR-служба фестиваля

Так группа The Hatters презентует свой новый проект «Электроника» — произойдет премьера на специально возведенной «Вашана Арене». Для этого выступления готовят лазерное шоу, а саму площадку оформляет компания, специализирующаяся на дизайне пространств роботами-художниками.

© PR-служба фестиваля

В субботу — 20 июня — для зрителей «Дикой Мяты» Ёлка представит специальную программу — прозвучат не только проверенные хиты, но и новые песни, которые в последнее время выходят с завидной регулярностью.

— Услышав мини-альбомы «Кайфово и глупо» и «Надо проще», я сразу понял, что Ёлка приняла решение изменить вектор звучания, сместив его фокус в сторону независимой музыки. И, по сути, вернувшись к тому свободному дыханию, за которое мы все ее и полюбили. Поэтому мы оборвали трубки менеджменту артиста и обо всем договорились! Да, на «Дикой Мяте» услышим и новое от Ёлки! — комментирует продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

В пятницу — 19 июня — IOWA устроит презентацию нового долгожданного сингла — он выйдет прямо в день выступления группы на фестивале. Музыканты привлекли к постановке шоу режиссера, и ожидается искрометное событие. Впрочем, такими были все выступление IOWA на «Дикой Мяте».

© PR-служба фестиваля

Фестиваль откроет «Драгни» уникальным шоу с оркестром. Эта программа с невероятным успехом презентована в столице, и музыканты совместно с «Дикой Мятой» приняли решение привезти её на событие.

Группа, которая неотрывно связана с «Дикой Мятой», — «Бонд с кнопкой» — также готовит специальную программу для вечернего пятничного шоу на сцене «Сирена». Будет расширенный состав со струнными и народными инструментами. В 2025 году группа дала на фестивале беспрецедентный концерт, кадры из которого вошли в клип на песню «Любовь».

© PR-служба фестиваля

— Мы стремимся к тому, чтобы «Дикая Мята» была ярким и интересным событием для всех: артистов, гостей, команды, партнеров. И я так рад, что наши артисты приезжают к нам со своими премьерами, — добавляет генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

«Дикая Мята» считается одним из самых комфортных фестивалей в стране: на территории проложены мощеные дорожки, установлены бесплатные питьевые фонтанчики, работают стационарные душевые и полностью обустроенная комната матери и ребенка. Все три дня будут работать территория детства с детским садом и отдельной сценой, зона гармонии с йогой, чайными церемониями и лекциями, лекторий, спортивные площадки, фудкорт и развлечения для взрослых и детей.

Двери событие откроет 18 июня с 18:00 — с этого времени начнут работу вход для гостей, фудкорт, палаточные лагеря, на сцене «Маяк» состоятся выступления групп «Пахала Дала», Tabasco Band, «Утром удалю», а на сцене «Дачного клуба» пройдут концерты команд «Мич», Lomany Russky и Driada. Основная фестивальная программа состоится с 19 по 21 июня.

© PR-служба фестиваля

На фестивале «Дикая Мята-2026» выступят: «Бонд с кнопкой», Ёлка, «Танцы Минус», IOWA, TMNV, polnalyubvi, Найк Борзов, TRITIA, «Гудтаймс», ssshhhiiittt!, Нейромонах Феофан, Драгни с оркестром, Drummatix, хмыров, «Рубеж Веков», «Диктофон», obraza net, «Токсичный ансамбль Лягухо», «Психея», Рушана, «Людмил Огурченко», «источник», «конец солнечных дней», «я Софа», Manapart, «синдром главного героя», Nomad Punk (KZ), MONOLYT (IL), «Молодость Внутри», «Лолита Косс», DenDerty, The OM, Sula Fray, СТРИО, «соня хочет танцевать», «Пальцева Экспириенс», vestfalin, Инна Сиберия, «маяк», ПИЛС, «Досвидошь», «друнк», «Борисовский Тракт», Sipe, 3.56 am, SALVADOR, «Шлюз», SOULTYLER, «ночь на кухне», Lemium, «котарды», ШАТЯ, Jazzhouse Trio, «Рваные ботинки», «Мама не узнает», black lama, «неаринаменя», СЕЙЙЕС, ТКАНИ, «Ответы Внутри», ВОДОПАДЫ и многие другие. Диджей-сеты: DJ Грув, DJ Peretse, DJ Android, Saint Rider, М.Pravda, DJ AKS, Somnia, LIRA, DJ Korolev, DJ R136a1 и другие.

© PR-служба фестиваля

Фестиваль пройдет с 19 по 21 июня в Тульской области, поселке Бунырево. Узанть подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте.