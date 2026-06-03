Единственный сын рассказал о последних днях писательницы Зои Богуславской

Леонид Богуславский, единственный сын писательницы и искусствоведа Зои Богуславской, поделился воспоминаниями о последних днях жизни матери. Богуславская, которой на момент смерти было 102 года, при жизни чувствовала себя хорошо, имела ясный ум и творческие планы.

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— Мама уходила через чистую старость. Она ничем не болела, у нее была очень хорошая память, с головой все было хорошо. Она просто слабела и будто дремала. Последнее, что помню про нее, как она проснулась, посмотрела на меня и сказала: «Леня, у тебя борода еще больше поседела». И заснула, — рассказал Леонид Богуславский.

Он также отметил, что всю жизнь восхищался матерью и считал ее настоящим другом. Отношения между ними строились на уровне «взрослый со взрослым». Мужчина подчеркнул, что быть рядом с такой личностью, как Зоя Богуславская, было огромной ценностью. Богуславский добавил, что он и четверо внуков искусствоведа никогда не забудут ее.

Незадолго до своего 100-летия Зоя Богуславская дала интервью Андрею Малахову. После ее кончины телеведущий поделился ранее не опубликованными фрагментами беседы и пообщался с родными искусствоведа о ее последних днях.

О смерти Зои Богуславской стало известно 14 мая. Писательница родилась 16 апреля 1924 года в Москве. Церемония прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского прошла 2 июня в Центре Вознесенского в Москве.