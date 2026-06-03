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Вдова Пиманова убита горем: через 40 дней после смерти мужа потеряла еще одного любимого мужчину

ТВ Центр

В семье телеведущего Алексея Пиманова очередное горе. Только прошло 40 дней со смерти журналиста, как его вдова Ольга Погодина оплакивает новую утрату, умер отец актрисы.

Вдова Пиманова через 40 дней после смерти мужа потеряла еще одного любимого мужчину
© РИА Новости

"Мы были близки с Пимановым. Я до сих пор не могу смириться с его смертью. Это для меня стало шоком. Я был на гастролях в Луганске, когда он скончался. Я дружу с Олей Погодиной, его супругой. Вчера было 40 дней со дня смерти Алексея Викторовича, и вчера ушел из жизни ее отец — какое ужасное стечение обстоятельств…" — сообщил Эдгард Запашный.

86-летнего папу Погодиной Станислава Бобовича экстренно госпитализировали в реанимацию в Москве в конце мая. Врачи диагностировали у него гнойное воспаление слюной железы. Медики боролись за его жизнь, Ольга дежурила у больничной койки отца, но спасти его не удалось.

Напомним, что Станислав Бобович — бывший госслужащий, он работал главным инженером завода в Люберцах. Семья пока не сообщила, где и когда пройдет церемония прощания.

Сама Погодина не выходит на связь. Актриса не успела пережить уход мужа, как ей снова придется похоронить любимого мужчину. Прощаясь с Пимановым, Ольга говорила, что силы продолжать жить ей дает их маленькая дочь Зоя.

"Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Больше, чем она сейчас любит тебя, и чем ты ее любишь — любить невозможно. Для меня ты никогда никуда не уйдешь", — произнесла Погодина у гроба мужа.

Напомним, Алексей Пиманов скончался 23 апреля. Ему было 64 года. Журналисту стало плохо дома — у него случился острый инфаркт миокарда. Похоронили ведущего программы "Человек и закон" 27 апреля на Троекуровском кладбище Москвы.