Вдова Пиманова через 40 дней после смерти мужа потеряла еще одного любимого мужчину

В семье телеведущего Алексея Пиманова очередное горе. Только прошло 40 дней со смерти журналиста, как его вдова Ольга Погодина оплакивает новую утрату, умер отец актрисы.

"Мы были близки с Пимановым. Я до сих пор не могу смириться с его смертью. Это для меня стало шоком. Я был на гастролях в Луганске, когда он скончался. Я дружу с Олей Погодиной, его супругой. Вчера было 40 дней со дня смерти Алексея Викторовича, и вчера ушел из жизни ее отец — какое ужасное стечение обстоятельств…" — сообщил Эдгард Запашный.

86-летнего папу Погодиной Станислава Бобовича экстренно госпитализировали в реанимацию в Москве в конце мая. Врачи диагностировали у него гнойное воспаление слюной железы. Медики боролись за его жизнь, Ольга дежурила у больничной койки отца, но спасти его не удалось.

Напомним, что Станислав Бобович — бывший госслужащий, он работал главным инженером завода в Люберцах. Семья пока не сообщила, где и когда пройдет церемония прощания.

Сама Погодина не выходит на связь. Актриса не успела пережить уход мужа, как ей снова придется похоронить любимого мужчину. Прощаясь с Пимановым, Ольга говорила, что силы продолжать жить ей дает их маленькая дочь Зоя.

"Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Больше, чем она сейчас любит тебя, и чем ты ее любишь — любить невозможно. Для меня ты никогда никуда не уйдешь", — произнесла Погодина у гроба мужа.

Напомним, Алексей Пиманов скончался 23 апреля. Ему было 64 года. Журналисту стало плохо дома — у него случился острый инфаркт миокарда. Похоронили ведущего программы "Человек и закон" 27 апреля на Троекуровском кладбище Москвы.