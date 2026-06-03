Заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент со школьницей из Санкт-Петербурга, которой пришлось сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) без трусов, поскольку на этот предмет нижнего белья при досмотре среагировал металлодетектор.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что на входе в пункт проведения экзамена у 17-летней выпускницы на металлоискателе сработал сигнал, предположительно, из-за мелких металлических элементов на нижнем белье. Организаторы отказались выслушать объяснения девушки и не допустили её в аудиторию. В результате школьнице пришлось снять белье в туалете, отдать его сопровождающему педагогу и писать ЕГЭ без него. Родственники выпускницы выразили глубокое возмущение действиями администрации, назвав инцидент грубым нарушением прав несовершеннолетней.

Педагог резко осудил действия организаторов экзамена, назвав произошедшее недопустимым нарушением человеческого достоинства и проявлением профессиональной некомпетентности.

Произошедшее со школьницей — это бред сумасшедшего и унижение человеческого достоинства. После таких историй организаторов нужно гнать поганой метлой из сферы образования — без права восстановления на всю оставшуюся жизнь. Здесь даже нечего комментировать, это не просто изъян системы, это скотство. И такие люди близко к детям подпускаться не должны. С ними ведь в течение всего года проводят совещания, репетиции, инструктажи, привлекают юристов и психологов. То, что произошло — это не проблема отсутствия правил, это вопрос личной жестокости и глупости исполнителей. Евгений Ямбург Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования №109

Говоря о психологических последствиях инцидента для выпускницы, Ямбург подчеркнул, что в данной ситуации все законные права находятся на стороне пострадавшей школьницы и ее родителей, которые могут требовать компенсации и назначения повторного экзамена.

«После такого психологического стресса ребенок не может нормально написать экзамен, это абсолютно очевидно для любого профессионала. В данном случае школьница имеет право требовать повторного экзамена, потому что ей был нанесен тяжелый моральный и психологический урон. Все права сейчас на ее стороне и на стороне ее родителей. Мне в этой ситуации непонятно только одно: почему струсил и смолчал сопровождающий учитель, который вел этих детей? Он должен был немедленно связаться со штабом и отстоять права ребенка, а не соглашаться на это».

Вместе с тем эксперт обозначил конкретные шаги, которые должны предпринять надзорные органы, и объяснил, как действовать выпускникам и их родителям в случае столкновения с психологическим насилием на пунктах проведения ЕГЭ.

«Мера первая и однозначная — это жесткое наказание тех, кто допустил подобное вопиющее нарушение прав ребенка. Вторая мера — обеспечение девочке комфортных условий для сдачи экзамена в другое время, ведь ее вины здесь нет. Если происходят такие инциденты, обращаться нужно в первую очередь к руководителю пункта проведения ЕГЭ в школе — как правило, это опытный завуч, отвечающий за всю процедуру. Если это не помогает, существует прямая линия Рособрнадзора. Там под контролем находятся все школы, ведется видеонаблюдение. По любой жалобе сразу включается видеозапись, по которой будет четко видно, что против ребенка было совершено психологическое насилие».

Ранее Рособрнадзор разъяснил порядок проверки школьников перед ЕГЭ.