В Сбере заявили росте выдач ипотеки до 3,2 триллиона рублей в 2026 году

Сбербанк прогнозирует рост ипотечных выдач по итогам 2026 года на 7-8 процентов, до порядка 3,2 триллиона рублей. Об этом в интервью ТАСС в ходе ПМЭФ рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев.

По его словам, спрос на рыночную ипотеку продолжает стабильно расти. В абсолютном выражении объем выдач увеличился почти в четыре раза — с чуть более 90 миллиардов рублей за первые 5 месяцев 2025 года до более 350 миллиардов рублей за аналогичный период 2026 года.

Он также отметил, что к концу года доля рыночных программ в общем объеме ипотечных выдач превысит 40 процентов.