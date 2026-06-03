«Опасаюсь выходить на улицу»: потомок Пушкина боится мести грабителей

Потомок поэта Александра Пушкина не может без опаски выходить на улицу и боится мести разбойников, напавших на него в Измайловском парке. Об этом Андрей де Торби рассказал в разговоре с корреспондентом «МК». Напомним, на днях прапраправнук гения русской поэзии подвергся нападению уличных преступников.

© Московский Комсомолец

- Расскажите, как сейчас развивается дело с бандой, напавшей на вас?

- На самом деле все развивается очень странно. Дело возбудили не по статье «разбой», а по статье «грабеж». Грабеж – это абсолютно другое деяние: просто вырвали телефон и убежали. Но на меня напали группой лиц и избили, применили предметы, используемые в качестве оружия. Да и не один, это и перцовый баллончик, и сам пистолет, которым в меня выстрелили и попали неоднократно.

Были угрозы физического насилия и убийства. Такое ощущение, что ситуацию пытаются замять. Статью смягчили, меру пресечения избрали самую мягкую из возможных – отпустили по личному поручительству. Это даже не подписка о невыезде, это не запрет определённых действий, это не домашний арест и не заключение под стражу. Кроме того одного из фигурантов вообще исключили из списка подозреваемых.

- На каком основании?

- Мне непонятно. Изначально с ним была проведена очная ставка, где он сам сказал, что находился вместе со своими друзьями во время нападения. Затем вдруг его подруга дала показания о том, что в момент нападения на меня он был с ней. Верят почему-то подружке, его заинтересованному лицу, а не потерпевшему, который с пулей ходит.

- Получается, что сейчас все напавшие на вас люди свободно разгуливают по улице?

- Да. Для меня это небезопасно. То есть я должен сидеть дома, бояться, что меня прибьют. А они, наоборот, гуляют, может быть, в том же месте, где на меня напали. Смешно даже, что они теперь утверждают, будто бы я сам на них напал, а они от меня втроем убегали.

- Как вы собираетесь действовать дальше?

- Я хочу подать жалобы, чтобы не замяли эту ситуацию и справедливость восторжествовала. Чтобы люди могли себя чувствовать в безопасности в парке и с ними не произошло бы того же, что случилось со мной.