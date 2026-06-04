В Крыму станцию Джанкой переведут в разряд технических

Пассажирские поезда «Таврия» больше не будут останавливаться на станции Джанкой в Крыму — владелец инфраструктуры принял решение перевести её в разряд технических.

Об этом проинформировали в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс». Там отметили, что начиная с 4 июня поезда «Таврия» будут следовать в пункты назначения, минуя станцию Джанкой и не останавливаясь на станции Урожайная.

«Первым поездом, который проследует по изменённому маршруту, будет №008/007 Севастополь — Санкт-Петербург отправлением 4 июня от Севастополя в 17:10 (мск. — RT)», — говорится в сообщении.

Во вторник, 2 июня, стало известно о закрытии станции Джанкой в Крыму для посадки и высадки пассажиров.