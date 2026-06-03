Артемий Лебедев признался, что провалил ОГЭ для девятиклассников

51-летний Артемий Лебедев резко высказался об ОГЭ для девятиклассников. Известный дизайнер всегда отличался отменной эрудицией во многих областях, однако с экзаменом по обществознанию не справился. И ему за провал ни капельки не стыдно.

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Блогер заявил, что стыдно в данном случае должно быть чиновникам от образования, которые утверждают и вопросы на ОГЭ, и учебники, по которым дети готовятся.

«Решил пройти пробный ОГЭ и абсолютно там завяз, как джип на болоте. Бедные школьники, которым предстоит все это дело пройти. Пройти такой экзамен взрослому нормальному человеку практически невозможно, что уж говорить про детей», — рассуждает Артемий.

Он высказал мнение, что абсурдные вопросы и задания нарочно подсовывают выпускникам для того, чтобы отсеять как можно больше кандидатов на переход в 10-11 класс. Сейчас большинство детей вынуждены покидать школьные стены после 9 класса и поступать в колледжи. И часто не по собственной воле.

Подписчики присоединились к мнению Лебедева и поделились собственным опытом в сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

«Моя мама, педагог с 20-летним стажем, не смогла понять, что от нее требуется в тренажере для ОГЭ по русскому языку», «Биологию ЕГЭ почитайте задания. Там не все врачи смогут ответить», «Ну хоть кто-то об этом сказал», «Вообще все, что сейчас происходит с образованием — ужас и позор», — пишут фолловеры.

Ранее Артемий Лебедев вызвал всеобщее возмущение тем, как общался с Олесей Иванченко на записи шоу «Натальная карта». А в сентябре прошлого года бизнесмен перенес операцию на носу.