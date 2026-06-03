Российский блогер назвал жизнь в США адом

Российский блогер Амиран Сардаров, известный по YouTube-проекту «Дневник хача», призвал соотечественников не путать туризм с эмиграцией. О разнице между ними блогер, живший в США, рассказал корреспонденту «Ленты.ру» на полях ПМЭФ.

«Было большое разочарование, когда я в США попытался переехать на постоянное место жительства. Это как в анекдоте — "Вы не путайте ПМЖ с туризмом". Это рай и ад», — заявил Сардаров.

Основными причинами негативного опыта он назвал плохое знание языка и непонимание менталитета местных жителей.

В то же время блогер уточнил, что планирует в будущем приезжать в Америку как турист. Он объяснил, что ему нравятся поездки по стране, и добавил, что у него есть действующая грин-карта — документ, который дает иностранцу право жить и работать в США, но который нужно вовремя обновлять.

Во время ПМЭФ Сардаров также рассказал, почему разочаровался в Америке. По его словам, чтобы полноценно влиться в общество, необходимо понимать не только язык страны, но и ее культуру, символы, праздники, политические события, чрезвычайные происшествия и другие явления. Блогер добавил, что эмигранты в США не нужны.