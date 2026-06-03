В России оценили идею о новом виде господдержки пенсионеров

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу депутатов Госдумы о бесплатном выделении лекарств для российских пенсионеров и объяснил, почему эта идея может «утонуть» в деталях и взвинтить цены в аптеках.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о полной компенсации расходов на лекарства за счет бюджета, передавало издание «Лента.ру». Согласно документу, право на такую поддержку должны получить пенсионеры, чей доход ниже полуторакратного размера регионального прожиточного минимума.

Беляев отметил, что предложенный критерий охватывает абсолютное большинство российских пенсионеров. Однако, по его словам, благие намерения депутатов неизбежно столкнутся с жесткими ограничениями казны, а сам механизм распределения помощи упрется в сложные финансовые оговорки.

В подавляющем большинстве случаев регионы доплачивают неработающим пенсионерам дотацию, которая выводит их на прожиточный минимум. Это значит, что у большинства из них пенсии ниже этой планки и уж тем более ниже полуторакратного размера прожиточного минимума. У нас в стране порядка 40 миллионов пенсионеров, и практически все они подпадают под названный критерий. Следовательно, компенсировать стоимость лекарств из бюджета придется почти каждому. И здесь сразу возникают ехидные финансовые моменты: а все ли лекарства нужно компенсировать? Всю ли стоимость лекарства, которое выписал врач, или только какую-то часть? Если мы говорим о частичной компенсации, то вопрос переходит в дискуссионную плоскость. Как только начинается обсуждение подобных критериев, это превращается в бесконечную историю. Все в итоге упирается в самый главный вопрос — выдержит ли бюджет такую нагрузку. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

По мнению эксперта, реализация предложенной меры потребует от медицинского сообщества кардинального пересмотра принципов назначения препаратов. Кроме того, гарантированные выплаты со стороны государства могут спровоцировать бизнес на искусственное завышение стоимости фармацевтической продукции.

«Лекарство лекарству рознь. Есть очень дорогие зарубежные препараты, а есть отечественные аналоги с точно такими же лечебными и терапевтическими свойствами, но под другим фирменным названием, и стоят они намного дешевле. Разброс цен здесь бывает в разы. Этот вопрос тоже придется решать: должен ли врач сразу подбирать пенсионеру более доступный аналог? Кроме того, существует реальный риск, что введение такой меры спровоцирует рост цен со стороны производителей лекарств и аптечных сетей. Они поймут, что пожилые люди больше не ограничены в своем спросе собственным кошельком, и, естественно, взвинтят цены, чтобы получить гарантированный доход от государства».

Беляев добавил, что вместо создания новых масштабных программ поддержки целесообразнее расширять уже существующие перечни бесплатных препаратов для льготников. Однако любая подобная инициатива потребует внедрения системы тотального контроля за выпиской и отпуском медикаментов.