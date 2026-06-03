«Трагедия»: мать 17 детей Красникова развелась с мужем спустя 23-х лет брака

Мать 17-ти детей и блогер Валентина Красникова развелась со своим супргом спустя 23-х лет брака В беседе с журналистами она рассказала, как смогла пережить этот непростой период.

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По словам женщины, расход с мужем стал для нее большой неожиданностью. Она добавила, что жила в счастливом браке, поэтому никогда не думала, «что может произойти подобное».

— Когда люди смотрят со стороны, им кажется, что сильные женщины справляются со всем легко. Но это не так. Развод — это всегда боль. Особенно когда за плечами огромная жизнь, дети, общая история, мечты, планы. Мне понадобилось время, чтобы принять новую реальность, — отметила Красникова.

Блогер поделилась, что справиться с произошедшим ей помогли вера, дисциплина и понимание, «что жизнь не заканчивается». По ее словам, «Бог рядом, даже если ты сейчас не понимаешь», передает StarHit.ru.

Быть женщиной — значит быть матерью, считает Валентина Красникова. Поэтому в ее семье много детей — 17! Корреспондент «Вечерней Москвы» тоже встретилась и побеседовала с матерью-героиней.