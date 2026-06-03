В Якутии оштрафовали иноагента Зубареву на 40 тыс. рублей

ЯКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Якутский городской суд оштрафовал Раису Зубареву (признана в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента на 40 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха (Якутия).

"Постановлением Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) 49-летняя уроженка Якутии признана виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей. Установлено, что в октябре и ноябре 2025 года она не представила в установленные сроки отчеты о деятельности иностранного агента: два ежеквартальных отчета за 3-й квартал и ежегодный отчет за 2025 год", - говорится в сообщении.

На заседание лицо, привлекаемое к административной ответственности, не явилось, с учетом надлежащего извещения суд рассмотрел дело в ее отсутствие. Постановление в законную силу не вступило.

Активистка фонда "Свободная Якутия" (признан в РФ иноагентом) Зубарева была признана иноагентом в июле 2025 года.