В городе на западе Украины не осталось мест на кладбище — журналист

Украинский журналист Виталий Глагола сообщил, что на единственном действующем городском кладбище Ужгорода, расположенном в микрорайоне Барвинок, практически не осталось свободных мест для новых захоронений. Ещё более острой ситуацию делает отсутствие у города какого-либо резервного земельного участка под расширение погоста. Об этом сообщает ТАСС.

По словам журналиста, ежемесячно в этом областном центре на западе Украины совершается около 70–80 погребений. В связи с критическим положением Глагола вместе с группой депутатов городского совета зарегистрировал и направил коллективное обращение с требованием заслушать отчёт мэра по данной проблеме.

Журналист намерен добиваться решения вопроса на ближайшей сессии горсовета, запланированной на 4 июня.

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