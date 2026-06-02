Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа

Известная актриса Ольга Погодина потеряла отца на 40-й день после смерти супруга, телеведущего Алексея Пиманова, рассказал журналистам News.ru директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Алексей Пиманов, бессменный ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале, скончался от инфаркта 23 апреля 2026 года.

Запашный отметил, что Пиманов был его близким другом. Он добавил, что до сих пор не может смириться со смертью Алексея Викторовича.

«Вчера было 40 дней со дня смерти Алексея Викторовича, и вчера ушел из жизни ее [Погодиной] отец — какое ужасное стечение обстоятельств», — посетовал артист.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян поделилась с журналистами своей бедой — рассказала, что через 40 дней после того, как ее муж, кинорежиссер Тигран Кеосаян, впал в кому, она внезапно узнала о тяжелой болезни одного из своих детей.

Тайная дочь, опасная роль и смерть Пиманова: как живет Ольга Погодина

По ее словам, на этом удары судьбы не закончились — через 9 месяцев после получения печального известия о болезни ребенка, 1 сентября 2025 года, выяснилось, что у нее самой рак груди.