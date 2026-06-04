Девушку заставили справлять нужду прилюдно с открытой дверью на ЕГЭ

Выпускница из Екатеринбурга пожаловалась на унизительные условия во время ЕГЭ. Девушку заставили справлять нужду с открытой дверью в туалете, пока педагог стояла рядом и контролировала процесс. Об этом сообщает Е1.

© Московский Комсомолец

19-летняя Мария уже получила среднее профессиональное образование, но решила сдать ЕГЭ для поступления в вуз. Когда она попросилась в уборную, с ней пошла одна из наблюдателей.

Девушка зашла в кабинку, однако педагог потребовала не закрывать дверь, сославшись на правила. Женщина заявила, что при закрытой двери экзаменуемая может списать, и пообещала не смотреть.

"Кстати, общалась она со мной на «ты», видимо, потому что после такого люди автоматически становятся друг другу близкими", — рассказала Мария.

Договориться не получилось, и ей пришлось идти в туалет с открытой дверью. После случившегося она перенервничала и не смогла сосредоточиться на заданиях.

Ранее девушке из Петербурга пришлось идти на экзамен без трусов из-за того, что на белье были металлические заклепки.