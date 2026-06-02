В России оценили идею вернуть летние трудовые лагеря для подростков

Политолог Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской о возрождении детских трудовых лагерей для подростков. Эксперт назвал идею «абсурдной» из-за менталитета нового поколения и рисков эксплуатации. При этом он отметил, что приучать подростков к труду нужно, но через современные, безопасные и подконтрольные родителям форматы.

Ранее в эфире радио «Говорит Москва» Ярославская отметила, что в настоящее время трудовой кодекс «очень жестко ограничивает» работодателя в вопросе трудоустройства подростков, и предложили вернуть в России детские трудовые лагеря. «Нас в 7 классе вывезли в Волгоградскую область пропалывать помидоры на 40-градусной жаре в бараке среди поля. Мы выжили, более того, я 120 рублей домой привезла. Мне кажется, возвращение трудовых лагерей — это реальная история, которая нашими детьми будет поддержана», — сказала омбудсмен.

По словам Безпалько, советский опыт в современных реалиях неприменим, так как у нынешней молодежи совершенно другой менталитет. Эксперт подчеркнул, что вместо радикальных мер государству, бизнесу и родителям необходимо сесть за стол переговоров и найти компромиссные форматы для безопасной интеграции подростков в рынок труда.

Сейчас выросли другие поколения. Они совершенно иначе рассматривают возможность своего трудоустройства и вообще по-другому воспринимают окружающую жизнь. Боюсь, упоминания о сорокаградусной жаре и прополке помидоров нынешнее поколение никак не впечатлят. Сама по себе идея подобных лагерей для подростков кажется мне абсурдной. Я с трудом представляю родителей, которые добровольно отдадут детей в такие условия, где они будут без должного присмотра. Сразу возникнут вопросы: по каким ставкам будет оплачиваться этот труд, не будет ли переработок или, что еще хуже, насилия где-то на удаленных объектах? Убежден, что большинство родителей категорически откажутся от этого. С другой стороны, приучать детей к труду нужно. Для этого необходимо провести мозговой штурм силами аналитиков, общественных деятелей, родителей и работодателей, чтобы прийти к компромиссу. Нужно четко определить, с какого минимального возраста — например, с 12 лет — и к каким именно работам можно привлекать подростков. Если ребенок будет работать несколько часов в день в системе фастфуда и получать за это реальные деньги, это пойдет ему на пользу. Это путь к взрослению, формированию ответственного отношения к финансам и уважения к труду родителей. Данная инициатива должна послужить информационным поводом для общественных и экспертных слушаний. Важно разрешить подросткам работать в определенных сферах, чтобы они могли зарабатывать и развиваться, но при этом жестко пресечь возможность бесконтрольной эксплуатации несовершеннолетних безответственными работодателями». Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

В то же время политолог выразил мнение, что практика коллективного сезонного труда может быть успешно реализована, если речь идет о более взрослой и самостоятельной аудитории. Он предложил сместить фокус внимания с лагерей для школьников на модернизацию и активное развитие системы студенческих отрядов.

«В отличие от идеи с лагерями для школьников, я вполне могу согласиться с тем, что нам стоит возродить студенческие отряды. Студенты — это уже достаточно взрослые, самостоятельные люди, способные отвечать за себя и отстаивать свои права. Для них трудовые отряды в советское время были прекрасной возможностью. Это отличный способ как посмотреть страну, проехавшись по разным регионам России, так и неплохо заработать во время летних каникул. Но для подростков 11–12 лет поездки в непонятные лагеря неприемлемы. Если провести опрос среди родителей, отпустили бы они своих детей убирать помидоры на сорокаградусную жару, то согласятся разве что представители совсем маргинальных слоев, которые относятся к детям безразлично или для которых любые деньги важны настолько, что они готовы пойти на такой риск», — отметил специалист.

