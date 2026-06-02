"Жить стало негде": Татьяна Догилева призналась, что дошла до предела

Татьяна Догилева довольна тем, как сложилась ее карьера. Однако вне работы, призналась актриса, она дошла до крайности.

"Мне вот очень повезло, ведь я со времени окончания института в 1978-м и по сей день снимаюсь, для меня находятся роли - прошла в кино путь от выпускницы ПТУ Нинки до ролей бабушек", - похвасталась Татьяна Догилева.

Со временем актриса поняла, что ей уже не за чем гнаться - она добилась известности и популярности. Поэтому перед ней встала дилемма: с одной стороны, продолжать сниматься, а в другой, быть совершенно независимой.

В свободное от работы время Татьяна Догилева разбирает квартиру. Вот недавно она наконец закончила "расхламление" жилья

. "Дошла уже до предела, когда жить стало негде. В итоге многие вещи безжалостно выбросила, а какие получше - те отдала знакомым людям", - со смехом рассказала актриса.

Она призналась, что когда-то была страшным шопоголиком. На протяжении долгого времени Татьяна Догилева не могла заставить себя расстаться с хорошими вещами. Но сейчас наконец решилась и "безжалостно" избавилась от лишнего, передает "Мир новостей".