Как РГО удалось объединить 20 тысяч человек по всему миру

Русское географическое общество (РГО) подвело итоги международного просветительского проекта «НЕуроки географии», который за неделю объединил более 20 тысяч участников на 700 разнообразных площадках в России и за рубежом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Главным итогом масштабной акции стало создание интерактивных образовательных пространств в 79 регионах РФ, а также в Армении, Испании, Сербии и Узбекистане, где дети и взрослые изучали культурное и природное наследие стран через квесты, походы и мастер-классы без традиционных учебников.

Просветительский проект позволил организаторам задействовать самые разные локации для популяризации географии. Участники программ погружались в культуру коренных народов, участвовали в театрализованных представлениях и знакомились с историей своих регионов.

В Москве мероприятия организовали на четырех объектах. В музее-заповеднике «Царицыно» посетители изучали историю столицы, а в Национальном центре «Россия» для гостей провели командную игру, посвященную поиску полезных ископаемых. Кроме того, тематические площадки работали на книжном фестивале в гимназии имени Примакова и в рамках Фестиваля «Движения первых» на ВДНХ.

Региональные программы учитывали местную специфику и культурные особенности. В Ханты-Мансийском автономном округе участникам рассказали о быте коренных народов Югры, устройстве традиционных чумов и деревянных промыслах. В Дагестане упор сделали на спортивный туризм и полевую подготовку: члены РГО обучили посетителей основам скалолазания и ориентирования в условиях Кавказских гор.

В Иркутской области ключевой локацией стал исторический ледокол «Ангара», где специалисты провели лекции об устройстве судов, паромных переправах и истории освоения озера Байкал. В Якутии практические занятия прошли на базе Лесной дачи Олёкминского заповедника, где школьники под руководством педагогов учились определять параметры деревьев и самостоятельно проложили новую дендрологическую тропу.

Зарубежная часть проекта также была адаптирована под интерактивный формат. В Армении дети изучали культурное и природное наследие своей страны и России, в Узбекистане прошла исследовательская программа по ландшафтоведению, в Сербии организаторы провели географический квест на русском языке, а в Испании состоялась историческая лекция, посвященная русским путешественникам-первооткрывателям.

Организаторы планируют продолжить реализацию проекта. Следующий этап «НЕуроков географии» запланирован на осень, мероприятия пройдут в новых форматах и на других площадках, подробная информация о которых будет публиковаться на официальном сайте проекта.