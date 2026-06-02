В России открылась необычная летняя школа

В национальном парке «Русская Арктика» ко Дню защиты детей запустили образовательный проект «Школа естественно интересных наук». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Интерактивная программа для школьников продлится все лето, она финансируется за счет средств федерального бюджета. Главной темой лекций, экскурсий, игр и творческих мастер-классов станет Арктика.

Сотрудники отдела экологического просвещения и туризма «Русской Арктики» расскажут детям об особенностях полярной экосистемы, а также познакомят их с многообразием животного и растительного мира высоких северных широт. Также организаторы планируют познакомить учеников с основами заповедного дела и помочь им сформировать полезные экологические привычки.

В рамках летней смены запланированы поездки в театры и музеи, мастер-классы, игры, а завершится проект полноценным туристическим походом. Во время финального выезда школьников научат базовым навыкам выживания в экстремальных условиях, правильной сборке рюкзака, установке палаток и оказанию первой медицинской помощи. Выпускники программы получат дипломы и памятные сувениры.

«Школа естественно интересных наук» стала продолжением других образовательных инициатив нацпарка - «Научных каникул» и «Школы юного полярника». Просветительские проекты для детей проводятся администрацией «Русской Арктики» и сотрудниками визит-центра «Арктическое посольство» ежегодно во время школьных каникул.