В первый день ЕГЭ двое школьников попались со шпаргалками и телефонами

Двух выпускников в Нижнем Новгороде удалили с Единого государственного экзамена за нарушение правил проведения испытаний. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Основной период государственной итоговой аттестации стартовал 1 июня. В этот день одиннадцатиклассники сдавали предметы по выбору. ЕГЭ по химии написали 1547 человек, историю выбрали 1773 выпускника, литературу — 847.

По словам Пучкова, экзамены в целом прошли спокойно. Однако два участника были удалены из аудиторий: один воспользовался шпаргалкой, другой пронес на экзамен мобильный телефон.

Министр напомнил, что в таких случаях результаты экзамена аннулируются. Повторно сдать ЕГЭ нарушители смогут только во время следующей экзаменационной кампании через год.

Глава регионального Минобразования также предостерег школьников от попыток списывания. Он отметил, что нарушения выявляются не только во время экзамена, но и при последующем просмотре записей с камер видеонаблюдения.

Пучков посоветовал выпускникам готовиться к экзаменам с помощью конспектов и интеллект-карт, а шпаргалки и телефоны оставлять дома.