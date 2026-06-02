В Центре Вознесенского началось прощание с Зоей Богуславской

Гражданская панихида по вдове Андрея Вознесенского, прозаику и искусствоведу, заслуженному деятелю культуры РФ Зое Богуславской началась в Центре Вознесенского - в месте, ставшем продолжением ее многолетнего труда по сохранению памяти о поэте, передает корреспондент ТАСС.

В 11:00 мск двери центра открылись исключительно для прессы, с 12:00 до 14:00 мск пройдет официальная часть церемонии, в рамках которой проститься с Богуславской смогут все желающие. В этот день вся площадь Центра Вознесенского отведена под проведение гражданской панихиды. Перед входом в культурное пространство установлена конструкция с черно-белым портретом искусствоведа, окруженная корзинами с цветами. В первом из залов - бегущая строка с единственной фразой: "Всегда, Зоя!".

Повсюду в Центре Вознесенского расставлены вазы с белыми цветами: букеты составляют кустовые розы, гладиолусы, пионы, маттиола, клематис, орхидеи. Через проекторы на стены пространства выведены кадры из творческой жизни Богуславской, в каждом из залов размещены небольшие портреты. Гроб с телом искусствоведа установлен в последнем из помещений Центра. Стену справа от него целиком занимает черно-белый снимок Богуславской.

Венки в память об умершей направили Российский институт театрального искусства - ГИТИС под руководством Григория Заславского, Государственный театр наций под руководством Евгения Миронова, Московский театр Олега Табакова под руководством Владимира Машкова, Московский театр "Мастерская Петра Фоменко", Фонд Вознесенского, Союз театральных деятелей РФ, коллектив Центра Вознесенского, журналисты Александр Мирошенков и Андрей Малахов.

14 мая в Центре Вознесенского сообщили ТАСС о том, что Зоя Богуславская умерла в возрасте 102 лет. Причина смерти не называется. Похоронят искусствоведа 2 июня на Новодевичьем кладбище, где в 2010 году на участке №4 был упокоен Андрей Вознесенский.