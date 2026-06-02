Умерла артистка Нина Марушина

Заслуженная артистка России Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года. Об этом ТАСС сообщили в Театре имени Пушкина, где она служила более шести десятилетий.

«Не стало Нины Александровны, одной из старейших актрис нашего театра», — сказал собеседник агентства.

Информация о дате и месте прощания пока не уточняется.

Нина Александровна Марушина родилась 16 мая 1935 года в Саратове. В 1962 году она окончила Школу-студию МХАТ (курс Г. А. Герасимова и А. М. Карева) и в том же году была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, которому оставалась верна на протяжении всей своей творческой жизни.

За более чем 60 лет служения сцене актриса создала десятки ярких образов в спектаклях, среди которых «Тартюф», «Ревизор», «Великая магия», «Аленький цветочек», «Кошки-мышки» и многие другие. Зрителям старшего поколения она запомнилась по роли Лили Дьяковой в первом советском многосерийном телефильме «День за днём» (1971), принёсшем ей всесоюзную известность.

В 1995 году Нине Марушиной было присвоено звание заслуженной артистки России. Она также была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (2001), орденом Дружбы (2020), а также двумя премиями газеты «Московский комсомолец». Актриса была замужем за артистом Театра имени Пушкина, заслуженным артистом России Валентином Евгеньевичем Буровым (1938–2009).