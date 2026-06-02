Умерла актриса Екатерина Глазырина

На 73-м году жизни скончалась актриса Екатерина Глазырина. Информация о её смерти появилась на портале «Кино-Театр.ру». Причины кончины не раскрываются, также пока не сообщаются детали прощания и похорон.

© kino-teatr.ru

Екатерина Глазырина родилась 26 ноября 1953 года в семье известного советского актера Алексея Глазырина. Продолжив семейную традицию, она окончила актерский факультет ГИТИСа и посвятила себя сцене и съёмкам.

В кино у актрисы было немного ролей — в ее фильмографии всего четыре проекта. Зрители могут вспомнить её работы в фильмах «Дон Жуан» и «Стеклянные бусы», а также участие в документальном цикле «Чтобы помнили», где она рассказала об отце.

Помимо кино, Глазырина служила в Государственном театре кукол имени Сергея Образцова в Москве, где была задействована в нескольких постановках.

Ранее стало известно, что умерла актриса Лариса Жуковская, звезда фильмов «Война и мир» и «Анна Каренина».

Читайте также: Скончалась бывшая жена Джорджа Лукаса Марсия Лукас