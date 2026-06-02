Мурашко сообщил о рекордном снижении младенческой смертности в России

Показатель младенческой смертности составил в России по итогам первых четырех месяцев 2026 года 3,4 промилле, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По итогам января-апреля 2026 года смертность среди младенцев достигла рекордно низких значений, передает РИА «Новости».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко озвучил эти данные на 39-м международном медицинском конгрессе в Москве.

«По итогам первых четырех месяцев 2026 года показатель младенческой смертности составил 3,4 промилле», – сказал министр. Он подчеркнул, что на сегодняшний день этот показатель является самым низким за всю историю страны.

Помимо этого, в прошлом году диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья прошли свыше 7,2 млн мужчин и 8,9 млн женщин. Благодаря грамотному консультированию медиков более 46 тыс. россиянок решили отказаться от аборта и сохранить беременность.

Глава ведомства добавил, что использование современных вспомогательных репродуктивных технологий помогло появиться на свет более чем 32 тыс. детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о достижении рекордно низкого уровня младенческой смертности в стране.

В апреле президент России Владимир Путин сообщил о снижении этого показателя до абсолютного исторического минимума.