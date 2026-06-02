Россиянина через суд заставили навести порядок в квартире

Администрация Сургутского района через суд заставила местного жителя убраться в своей квартире. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа

Поводом для разбирательства стали многочисленные жалобы соседей на условия проживания рядом с жильем ответчика. Во время проверки квартиры специалисты обнаружили крайне антисанитарную обстановку. Все комнаты оказались захламлены мусором, а из помещения распространялся неприятный запах.

Кроме того, в квартире живет собака без должного ухода и регулярного выгула. Также были выявлены признаки присутствия тараканов, мух и других насекомых.

В администрации отметили, что собственнику уже направляли официальные требования устранить нарушения и привести жилье в порядок. Для этого ему предоставили достаточный срок, однако предписания были проигнорированы.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что нарушение санитарно-гигиенических норм создает угрозу здоровью как самого владельца квартиры, так и других жителей многоквартирного дома. Суд полностью удовлетворил иск администрации и обязал ответчика в установленный срок провести уборку, вывезти мусор, выполнить дезинфекцию и привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.