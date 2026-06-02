Успеть все на Пикнике Афиши: полный гид по всем активностям фестиваля

Пикник Афиши – это не только сцены и артисты. Это дизайнерский маркет с топовыми брендами со всей России, детская зона с множеством активностей и удобств для юных гостей и их родителей, а также игры, караоке, спорт, фитнес, бьюти и, конечно же, фудкорт – и все это в красочной атмосфере настоящего луна-парка. Составили гид по фестивалю, чтобы спланировать идеальный летний день.

© Пресс-служба компании "Афиша"

Удобство

© Пресс-служба компании "Афиша"

Построить удобный маршрут по фестивалю поможет 2ГИС, который создаст подробную интерактивную карту Пикника прямо в своем приложении для максимального удобства гостей.

Музыка на трех сценах

Хедлайнеры фестиваля – один из главных артистов поколения FEDUK, звезда отечественного инди Zoloto, главные гитарные романтики Москвы «Браво» вместе с Валерием Сюткиным, классик хип-хопа и попа ЛСП, рэп-флагманы OG Buda и Mayot в сопровождении живого бэнда, а также Мальбэк х Сюзанна с большим камбэком.

© Пресс-служба компании "Афиша"

На сцены «Коломенского» также выйдут фолк-сенсация Элли на маковом поле, меланхоличные поп-рокеры passmurny, исполнители трогательного инди hehehe / хихихи, культовый для инди-сцены «десятых» дуэт ОЗЁРА, группа отвязных и наслушанных старым винилом московских интеллигентов СТОУНД, ветераны инди-сцены RSAC.

На фестивале также состоятся три шоукейса.

Для шоукейса «Заря» команда «Афиши Daily» отобрала музыкантов, в которых видит свет и слышит будущей российской музыки. Это ироничный хип-хоп под умную электронику «Академический отпуск», джаз-модерн Illo.Trio, поп-вайбы нулевых от певицы Ada, акустический шик Хацкевича, поп-авангард «Два обреза», интеллигентский электропоп Isentie, эмоциональный и жутко громкий гитарный поп «Твои кошмары», ироничное и остроязычное инди «Собачий Lie», молодая и накатывающая волна столичного хип-хопа – the pak, Parfumeur, Тейстлув и Sleepyforever, а также поп-панк и эмо на грани света и печали «Дела поважнее».

© Пресс-служба компании "Афиша"

Шоукейс FRWRD Music и Carnival Records / Форвард Мьюзик и Карнивал Рекордз представит на фестивале резидентов и друзей лейбла: это визионер электронной музыки КУОК, яркий представитель хип-хоп сцены АРУСТАМОВ, инноватор урбан-жанров ДЖЕЙ РО, исполнительница стильного нео-поп звучания САБУ, а также представители новой электроники Джови и Дефория. Это еще не все артисты, которые выступят на шоукейсе – зрителей ждут приятные сюрпризы!

Под вывеской «Тихий ход» продюсер и арт-директор проектов KUZNYAHOUSE и важная фигура электронной музыки в России Kito Jempere (Кирилл Сергеев) соберет близких по духу артистов, чтобы сыграть с ними диджей-сет ненавязчивой мягкой электроники. Среди артистов – программный арт-директор московского CRUISE Таня Андрианова, диджей Марк Щедрин и признанная на международном уровне легенда электронной сцены Lipelis.

Развлечения и спорт

В этом году программа развлечений на Пикнике Афиши масштабна и разнообразна как никогда. Любители динамичного отдыха могут размяться в интерактивном пространстве от Московского спорта с VR-теннисом, стритболом и смузи-байками, пройти фитнес-челленджи, занятия по йоге и стретчингу в зоне World Class. Футбольных фанатов объединит площадка «Чемпионата» с сабсоккером и интерактивными матчами. Те, кто жаждет морской романтики, найдут ее у парусного сообщества Сила ветра, которое откроет лаунж с гамаками и бассейн с розыгрышем мерча.

© Пресс-служба компании "Афиша"

Для ментальной перезагрузки стоит заглянуть в студию осознанности Вершина, чтобы пройти таро-сессию или встать на гвозди. Позаботиться о себе можно на сеансах экспресс-массажа от KUSHETKA или в зоне Фитмоста, где за проработку тела отвечают мастера Thai Spa Лотос Клаб. Если захочется сделать паузу и просто перевести дух, гостей ждут уютный ретро-киоск журналов «Москвичка» и «Огород», а также зеркальный лабиринт от «Ленты.ру», наглядно показывающий искажения медиапространства.

Культурный партнер фестиваля – Фонд Потанина – открывает зону «Поле впечатлений»: кураторскую «карусель музеев» от Дарьи Тишковой, где аттракционы уступают место неожиданным встречам с искусством – здесь представлен Добрый музей (Третьяковская галерея), Еврейский музей и центр толерантности, Мультимедиа Арт Музей, Музей Москвы и другие значимые культурные институции.

© Пресс-служба компании "Афиша"

На фестивале много творческих зон. В мастерской школы искусств КУСТ можно весь день создавать авторские мобили и строить картонный луна-парк. Романтики оценят камерную зону бренда украшений Poison Drop, где для гостей устроят моментальные свадебные церемонии с фатой и памятными свидетельствами.

За создание яркого фестивального стиля, укладки и макияж отвечает бренд RAD, который представит мейкап-зону с флэш-образами и фирменной фотозоной, а также мастера парикмахерской Birdie, барбершопа BRITVA и студий красоты Soda, а также сеть студий красоты MA AND MI. Музыкальную мечту легко исполнить на площадке Твоя группа, где за 15 минут научат базовым аккордам и даже дадут поиграть с живым бэндом. В фотобудке «Афиши» любой посетитель сможет получить свой портрет от иллюстратора за 5 минут. Погрузиться в новые миры приглашают индийский шатер телеканала Ключ с AI-фотобудкой и традиционным мехенди, интерактивное пространство Московского института психоанализа с ИИ-зоной и консультациями, а также игровой уголок Cosmodrome Games с легендарным «Имаджинариумом». Для тех, кто ищет вдохновение и чистый азарт, открыты творческая зона Armoni Soul – Гармония Души и площадка крафтовых деревянных игр от GameinGame.ru. Благотворительный фонд «Ника» предложит гостям пройти игровой квест в зоне «Питомец на день», а станции Бери заряд помогут оперативно взять в аренду пауэрбанк и всегда оставаться на связи.

Гастрономические открытия

В этом году гастрозона на московском Пикнике Афиши станет еще больше. Гостей ждут пять тематических фудкортов: центральный гастрохаб с актуальными городскими проектами, семейная зона от «ВкусВилл», гастропространство второй сцены, VIP-фудкорт с ресторанными концепциями и специальная площадка FREAK SHOW BY UNDERDOG.

В программе примут участие как новые городские проекты, так и уже хорошо знакомые гостям фестиваля рестораны и гастроконцепции, среди которых проект-переосмысление турецкого стритфуда Mini Turkish Spot, популярная пиццерия Pizza 22 с авторским взглядом на итальянскую классику, ресторан греческой кухни и живого огня Poly, современный мясной ресторан Blackchops.

© Пресс-служба компании "Афиша"

Кроме того, специально брендируют свои корнеры под концепцию луна-парка бургерная UNDERDOG, сеть пиццерий Maestrello, ресторан с культовыми томлеными ребрышками Frank by БАСТА, сеть концептуальных мясных ресторанов Smoke BBQ и проект топовой японской кухни Self Edge Japanese.

Также гостей порадуют неожиданные коллабы. Для гурманов и поклонников гастрономической культуры на «Пикнике» откроется зона бренда «Хеллманн’с» и «Афиши Рестораны». Прямо на фестивале будет застроена открытая кухня, на которой звездные шефы – участники проекта Chef’s Camp и амбассадоры «Хеллманн’с» Николай Бобров, Дмитрий Голенин и Дмитрий Решетников – представят уникальное стритфуд-меню, специально разработанное для этого дня. Рядом с фудкортом разместится грибной бар бренда Shroom Shroom и «Афиши Рестораны», где можно будет попробовать авторские безалкогольные коктейли и модные функциональные напитки. Гости бара, пройдя небольшой тест, смогут выбрать вариант по вкусу и запросу.

Каждая зона – с собственным характером и атмосферой – предлагает гостям разные гастрономические сценарии в течение фестивального дня. Для удобства гостей на корнерах появятся QR-коды с электронным меню, а полная гастрокарта фестиваля будет доступна заранее на сайте «Афиши Рестораны».

Маркет локальных брендов

В этом году на маркете фестиваля представлены десятки лучших в своих категориях марок украшений, аксессуаров, книг, ароматов, уходовой и декоративной косметики, а также одежды для детей и взрослых. Главными точками притяжения станут пять эксклюзивных поп-апов: интерактивные бренд-зоны RAD, VETRALEN, SAQA OMUK, РЕЛЬЕФИКА, АВИАПАРКА и Alive Audio x Reproductor, где можно не только примерить новинки, но и попасть на творческий мастер-класс, попробовать себя в мас-рестлинге – национальном якутском виде спорта, кастомизировать вещи, познакомиться с игрушечной Муреной Настей или послушать виниловые сеты.

© Пресс-служба компании "Афиша"

В пространстве фестиваля можно найти уютные клетчатые рубашки от Mashaa, концептуальные украшения со смыслом от Island Soul, а также марки YAKUMAR, Volchok, «Друг и Функция», UNKE, MOSS, Puresense, сононо и другие вдохновляющие проекты.

Луна-парк

Главное новшество Пикника Афиши – масштабный луна-парк, который встречает гостей вайбом праздника и превращает фестиваль в красочный парк аттракционов. Прямо на входе посетителей заряжает настроением яркий брасс-бенд, а на территории можно встретить ситуативный театр «Тучные дамы» – специальный проект художницы Тани Луданик.

Главной точкой притяжения луна-парка станет 16-метровое колесо обозрения от титульного партнера Т2. Гостей ждут фестивальные развлечения для любого возраста: от тиров и автоматов-хватаек до будок с предсказателями, ароматами попкорна и сладкой ваты.

Особое внимание – к семейному отдыху и детской зоне. Самых юных гостей ждет карусель от «Союзмультфильма» и гигантский батутный замок от «Детского радио». Малыши смогут отдохнуть на фирменном надувном диване в стиле мурены Насти от торгового центра АВИАПАРК. Пока дети увлечены каруселью и батутом, родители смогут азартно провести время с джекпот-аттракционом от органической фермы М2.

Детская зона

Помимо юбилейной карусели от «Союзмультфильма», замка от «Детского радио» и надувного дивана от АВИАПАРКА юных гостей ждет множество активностей. Подвижные игры, фестивальный аквагрим и полосу препятствий с призами подготовил для маленьких посетителей фестиваля World Class. Творческие ребята оценят интерактивный городок от Детской школы дизайна НИУ ВШЭ, где можно построить арт-объекты и создать костюмы, а также Конструкторию Brick Labs, которая предложит построить луна-парк из кубиков. Если родителям захочется ненадолго отлучиться, ребенка от 3 лет можно спокойно оставить под присмотром ситтеров в детском клубе от агентства «Ваша Няня» и бренда игрушек BertToys.

© Пресс-служба компании "Афиша"

Увлекательное погружение в новые миры предложит уличный кинотеатр «Смешарики сквозь вселенные», а органическая Ферма М2 вместе с нутрициологом Аленой Брициной пригласят ребят создать домашние мини-грядки в программе «Лето на ферме». Перекусить всей семьей можно в масштабной гастрозоне «ВкусВилла» с бургерами, мороженым и готовыми корзинами для пикника на траве. О чистоте и тишине позаботится бренд Levrana, обустроив комнату матери и ребенка с пеленальным столиком и шезлонгами в зоне ожидания.

Наконец, на площадке откроется большой «Мегамаркет для детей», где собраны лучшие локальные детские бренды одежды, косметики, книг и игрушек: somelove, «Юный Искусствовед», издательство «РОСМЭН», «Маманка», POLUSHA, JOUJOU kids, NO DRAMA MAMA, Pro Volka, Brick Labs и «Hurma любит тебя».

© Пресс-служба компании "Афиша"

Программа фестиваля стремительно растет, обещая стать главным событием этого лета. Спорт, арт-мастерские, театр, настольные игры и гастрономические эксперименты – здесь каждый найдет занятие по душе. Все это 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве и 8 августа на Елагином острове в Петербурге. Билеты уже на официальном сайте.