Россиянам назвали сроки прекращения дождей

Дожди, накрывшие южные территории России в середине мая, прекратятся только к концу июня. Сроки отступления осадков назвали в Северо-Кавказском гидрометцентре, передает РИА Новости.

Согласно прогнозам, в первой половине текущего месяца местами по региону будут сохранятся осадки разной интенсивности. Во второй половине непогода усилится: к кратковременным дождям добавятся грозы. Больше всего осадков выпадет в Ростовской области, Краснодарском крае и Адыгее.

Вместе с прекращением дождей в конце июня ожидается и повышение температуры.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на Москву обрушится гроза. Непогода ожидает столицу в конце рабой недели, 4-5 и 7 июня.