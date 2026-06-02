Мединский выступил за глубокую реформу обучения в вузах России

Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт» выступил за переход к так называемой «планово-капиталистической» системе в сфере высшего образования. По его убеждению, за подготовку кадров всегда должен кто-то платить, и в зависимости от источника финансирования меняются обязательства выпускника.

Если средства выделяет государство, рассуждает политик, то за этим должно следовать централизованное распределение и заключение трудового контракта: «Отучился на врача за госсчет – будь добр отработать в районной больнице».

Когда же учебу оплачивает частная компания, она автоматически становится прямым работодателем для будущего молодого специалиста. Студенты же, поступающие на чисто коммерческой основе, принимают на себя все рыночные риски, уверен Мединский.

По его мнению, нынешняя российская система высшего образования застряла в промежуточном состоянии — между социализмом и капитализмом, и при этом практически никого не интересует вопрос, насколько выпускники вузов реально востребованы на рынке труда.

Отдельно помощник президента высказался о внедрении искусственного интеллекта в школах. Он поддержал эту идею, но предупредил о необходимости чувства меры. В начальной школе цифровые технологии, по его словам, скорее вредны. В средней школе их ограниченное применение допустимо, но только при условии, что ученики сами выполняют задания. А вот старшеклассникам и студентам нейросети будут полезны — как инструмент для углубленной профессиональной подготовки.