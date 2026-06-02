Россиян в 2027 году ждет одна шестидневная рабочая неделя

Единственная шестидневная рабочая неделя ожидается в 2027 году с 15 по 20 февраля, сообщила доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Ирина Рогалёва.

Об этом Рогалёва рассказала РИА Новости.

По её словам, это связано с переносом выходного дня с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Такой шаг позволит создать непрерывные трёхдневные выходные в честь Дня защитника Отечества — с 21 по 23 февраля.

Эксперт уточнила, что правительство России ещё не утвердило производственный календарь на 2027 год. Однако проект уже даёт полное представление о том, как будет организован рабочий график.

В 2026 году для тех, кто трудится по пятидневному графику, шестидневных рабочих недель не будет.

Ранее сообщалось, что четырёхдневная рабочая неделя ожидает россиян с 8 по 11 июня в связи с празднованием Дня России.