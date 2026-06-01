В Подмосковье начался супергрибной сезон

В Подмосковье и других регионах России стартовал супрегрибной сезон. О том, что можно найти в лесу, рассказал миколог Дмитрий Тихомиров в беседе с aif.ru.

В первую очередь эксперт отметил шампиньоны. По его словам, лесные грибы этого вида более ароматные и особенно хороши тем, что их сложно спутать с чем-то ядовитым. Кроме шампиньонов, уже появились белые грибы, маленькие лисички и серо-желтый трутовик.

Тихомиров отметил, что перепады температуры вместе с обильными осадками способствуют росту грибов.

«Думаю, после похолодания, которое было на неделе, и обильных дождей грибов будет еще больше. Чтобы грибы начали плодоносить, нужна как раз такая температурно‑влажностная провокация, то есть похолодание и осадки», — объяснил специалист.

Ранее сообщалось, что Москву ждут аномально теплые выходные. 6 и 7 июня температура воздуха может подняться до плюс 21-плюс 26 градусов.