Российским туристам дали советы по отдыху в Турции на фоне аномальной жары

Эксперт в сфере туризма Николай Мельник в разговоре с Рамблером прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в Турции и дал практические советы российским туристам, планирующим отдых в республике летом 2026 года. Специалист рассказал, как защитить здоровье в сорокаградусный зной, какие курорты выбрать, чтобы минимизировать риски из-за возможных лесных пожаров, и объяснил, почему россияне не станут массово отказываться от путевок.

Метеоролог Ихсан Юртташ ранее сообщил, жара в Турции этим летом может побить многолетние рекорды. Самая жаркая погода прогнозируется на Средиземноморском побережье Турции — в Анталье, Аланье, Белеке и Сиде. В июле и августе температура воздуха там может регулярно подниматься выше 40 градусов. При этом высокая влажность, характерная для региона, будет усиливать ощущение зноя. Схожие погодные условия ожидаются и на Эгейском побережье, включая Бодрум, Мармарис и Кушадасы. По оценке метеоролога, число дней с экстремально высокими температурами в этом сезоне может превысить средние многолетние показатели.

Эксперт отметил, что несмотря на пугающие прогнозы синоптиков, в туристической отрасли не ожидают массовых отказов россиян от путевок в Турцию. По словам специалиста, это направление по-прежнему не имеет адекватных альтернатив на российском рынке по соотношению цены и качества, поэтому спрос останется стабильным.

Падения продаж туров в Турцию однозначно не будет. Независимо от прогнозов, определенные опасения у людей есть, но реакция на риски, как правило, возникает только по факту. Прошлые годы показали, что спрос немного снижается лишь тогда, когда в СМИ появляются реальные кадры пожаров, добравшихся до курортных зон. До этого момента никто ничего отменять или переносить не будет. На сегодняшний день Турция остается самым доступным в финансовом плане и самым благоприятным направлением для массового российского туриста. В основном это семьи с детьми, для которых сейчас просто нет альтернативы с минимальным перелетом, питанием "все включено" и отелями на первой береговой линии. Египет в этом плане уступает полноценно, а Тунис — из-за дороговизны и скудности авиаперелетов. Поэтому Турция как была лидером продаж, так им и останется. Николай Мельник Эксперт по внутреннему и выездному туризму

Главной сопутствующей угрозой аномальной жары в Турции традиционно остаются лесные пожары, подчеркнул Мельник. По его словам, полностью застраховаться от стихии невозможно, однако туристы могут минимизировать риски, грамотно подойдя к выбору конкретного курорта.

«Чтобы обезопасить себя от возможных лесных пожаров, стоит избегать курортов, плотно окруженных лесными массивами. Например, в регионе Кемер — Бельдиби, самом Кемере, Кирише, Текирове — растет огромное количество сосен и елей, там риски выше. Если мы хотим выбрать зоны, где отели не так сильно прилегают к лесу, то стоит присмотреться к регионам к востоку от Антальи: Лара, Кунду, Белек, Сиде и, в особенности, Аланья. В Аланье отели практически не огорожены лесами, поэтому данный регион сейчас выглядит наиболее безопасно. При этом нужно понимать, что ни один отель не застрахован на 100%. Несколько лет назад из-за стихии пострадал даже один из безумно дорогих и известных премиум-отелей. Тем не менее турецкие власти ежегодно борются с лесными пожарами, и в 2026 году они также готовы оперативно ликвидировать любые возгорания», — сказал он.

Экстремальные температуры выше 40 градусов в сочетании с высокой влажностью — это прямая угроза для организма, добавил Мельник. Он рассказал, кому тяжелее всего переносить турецкий зной, и дал практические рекомендации по сохранению здоровья на отдыхе.

«Аномальная жара прогнозируется в Турции каждый год, и лето 2026 года не станет исключением. Это реальная угроза для здоровья, так как температура на Средиземноморском и Эгейском побережьях регулярно поднимается выше плюс 40 градусов. Главные риски здесь — тепловой удар, обезвоживание и серьезная перегрузка сердечно-сосудистой системы. Особенно уязвимы пожилые люди, дети и лица с хроническими заболеваниями, хотя молодых это тоже касается. Чтобы продолжительный период экстремальной жары не испортил отпуск, туристам необходимо соблюдать четкие правила: строго избегать продолжительного нахождения на открытом солнце в пиковые часы с 11:00 до 16:00, поддерживать водно-щелочной баланс и выпивать не менее 2–2,5 литров воды в день. Также обязательно использовать головные уборы, сильные солнцезащитные средства (лучше сразу брать SPF 100) и внимательно следить за официальными предупреждениями местных властей», — заключил эксперт.

