В Эрмитаже откроется выставка современного искусства Индии с ИИ-гидом от Сбера

В Белом зале Главного штаба Государственного Эрмитажа 4 июня откроется выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии» — первая за 15 лет масштабная экспозиция актуального искусства Индии в России. Об этом сообщила пресс-служба Сбера, который является генеральным партнером проекта.

«Нам важно, чтобы технологии не заменяли живое впечатление от искусства, а помогали человеку сделать первый шаг навстречу другой культуре», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, для Сбера партнерство с выставкой — часть работы по развитию российско-индийского диалога: компания более 15 лет работает на индийском рынке и помогает бизнесу двух стран выстраивать связи.

Для посетителей с первых дней будет доступен ИИ-гид на основе нейросетевых технологий Сбера — GigaChat, Kandinsky и SaluteSpeech. Чтобы воспользоваться им, достаточно навести камеру смартфона на QR-код рядом с экспонатом: в дополненной реальности откроется рассказ о художнике, его работе и культурных особенностях региона Индии.

Позднее гостям станут доступны интерактивный тест — нейросеть сформирует персональную подборку индийских произведений на основе предпочтений посетителя — и ИИ-фотозона, где снимок стилизуется в манере одного из участников экспозиции. В экспозиции представлены работы 11 современных художников из разных городов Индии, работающих в различных техниках: живопись, графика, скульптура, инсталляция, фотография, перформанс, видео и гейм-инсталляция. Ряд произведений создан специально для Эрмитажа.

«Выставка подчеркнуто эрмитажная: выбраны художники, интересные для нашей привычки представлять новое в контексте существующих коллекций и традиций», — отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Открытие выставки приурочено к ПМЭФ-2026 и станет частью культурной программы Санкт-Петербурга. Экспозиция продлится до 4 октября; работы современных индийских авторов будут показаны в сопоставлении с произведениями из собраний Государственного Эрмитажа, Института восточных рукописей РАН, Института русской литературы РАН и Российской национальной библиотеки.