Академик Онищенко: ситуация с холерой в России под контролем

В Нигерии зафиксировали серьёзную вспышку холеры: с начала мая в штате Борно более 3 тыс. заболевших, погибли не менее 37 человек. В России эпидситуацию держат на контроле, особенно летом, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.

«Холера — это не грипп, который каждый год меняет свой генетический фон, она консервативна. Если бы не похолодания в нашей стране, то она могла бы развиваться интенсивнее», — пояснил он aif.ru.

По словам эксперта, как только вода прогревается до +17 °C, специалисты проводят исследования водоёмов в неблагополучных местах, где возможны загрязнения. В прошлом году рост заболеваемости был, но ситуация оставалась под контролем.

Онищенко отметил, что самый опасный период — июнь–сентябрь, когда вода тёплая. Профилактика простая: мыть руки, пить кипячёную или бутилированную воду, тщательно мыть овощи и фрукты, купаться только в разрешённых местах и не глотать воду.

