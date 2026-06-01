На фестивале Движения первых подвели итоги конкурса первичных отделений

Движение первых на V юбилейном Международном фестивале детства и юности "Фестиваль Движения первых" подвело итоги третьего сезона конкурса лучших проектов для детей и молодежи

"Конкурс первичных отделений 2025-2026 годов". Общий призовой фонд составил 475 млн рублей, сообщает пресс-служба движения.

"Проведение конкурса Движения первых имеет огромное значение для развития детско-юношеских сообществ в школах и учреждениях СПО. В этом сезоне в нем приняли участие более 19,5 тыс. команд, охвативших около 200 тыс. обучающихся и наставников. Ребята реализовали более 210 тыс. заданий и социально значимых дел. Эти инициативы были направлены на поддержку уязвимых групп населения, таких как пожилые люди, ветераны и их семьи, родителей участников СВО, людей с ОВЗ, а также на развитие подшефных объектов, включая приюты для животных и социальные учреждения", - цитирует пресс-служба председателя правления движения Артура Орлова.

Сообщается, что на протяжении более полугода команды из 88 регионов России выполняли задания, организовывали события и воплощали в жизнь социально значимые проекты. 2 тыс. победителей были определены по результатам экспертной оценки, они получат денежные премии от 200 тыс. до 1 млн рублей.

Полученные средства можно направить на улучшение инфраструктуры, закупку оборудования и новые проекты.

Среди победителей, получивших по 1 млн рублей, пять команд из Башкортостана, Самарской, Ивановской и Кемеровской областей. Регион, получивший максимальные суммы денежных премий, - Башкирия (38,9 млн рублей).