У семьи манулов в Ленинградском зоопарке родились котята

Ленинградский зоопарк сообщил о пополнении в семье манулов Шу и Пепе. В начале мая у них родились сразу четверо котят.

- Для отдела "Хищные млекопитающие" это большая радость и важная победа, пояснили в зоопарке. - Манулы - редкие, скрытные и осторожные хищники, добиться успешного размножения которых в условиях зоопарка совсем непросто. Но в 2023 году у нашей пары Свэна и Намики родился Шу, а теперь он и сам стал отцом сразу четверых малышей".

Напомним, Шу и Пепе сотрудники зоопарка познакомили в начале марта. Сначала палассовых котов - второе название манулов - перевели в соседние вольеры, а после дали познакомиться "лично" - и пара сложилась.

Для "супруги" Шу Пепе это первое пополнение в семействе, поэтому пока сотрудники зоопарка стараются не беспокоить молодую маму. Пол котят еще неизвестен, они только начинают открывать глазки и питаются материнским молоком. В зоопарке обещают показать малышей публике. Когда они станут выходить из логова.