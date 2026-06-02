Путин призвал увеличить количество часов русского языка в начальной школе

Следует увеличить количество часов русского языка для учителей в начальной школе. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ, передает РИА Новости.

Глава государства обратил внимание на то, что русский язык, литература, методика преподавания прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих педагогов, а также их эстетических представлений.

Кроме того, Путин поручил запустить в детских лагерях смены по русскому языку и литературе. Он попросил Минпросвещения и Росмолодежи подключиться к реализации этой идеи.

До этого президент РФ анонсировал разработку модуля для вузов «Русский язык как государственный». Путин разъяснил, что в нем начнут изучать конституционный статус русского языка, а также темы языковой политики страны.