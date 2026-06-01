На церемонии Silver Mercury Awards назвали победителей 27-го сезона

29 мая в московском ДК «Серп и Молот» состоялась 27-я церемония Silver Mercury Awards — одной из главных премий в области креативных и маркетинговых коммуникаций. Ведущими стали Ксения Собчак, Артемий Лебедев и Оксана Самойлова. Джиган выступил на закрытии церемонии как секретный гость.

Событие объединило 2327 гостей, 181 номинацию и 12 тематических блоков. Состав гостей подтвердил статус Silver Mercury как точки встречи ключевых игроков индустрии. Церемонию посетили 1 386 представителей 652-х компаний-рекламодателей, включая 199 CMO, директоров и руководителей маркетинга, а также 1 187 специалистов бренд-, digital-, PR- и коммуникационных команд. Из них около 76 топ-компаний, среди которых Т-Банк, Яндекс, VK, X5 Group, Сбер, Авито, МТС и Магнит. Агентский рынок был представлен 885 гостями из 315 компаний: среди них 248 первых лиц — CEO, основатели, партнёры и генеральные директора рекламных, креативных, PR, медийных, digital- и event-агентств, а также 637 сотрудников агентских команд.

В этом году на премию было подано 1553 заявки от ведущих агентств и брендов. Золотые награды получили лишь 2,9% участников, подавших заявки на конкурс — такие результаты являются показателем высокой конкуренции и качества работ. Гран-при получил Т-Банк за кейс «Фрод-рулетка.рф — народное телефонное сопротивление против мошенников». Ознакомиться с полным списком победителей можно на сайте Silver Mercury.

«Для нас важно, чтобы Silver Mercury оставался точкой роста для индустрии. Мы хотим показать, что талант в маркетинге и коммуникациях имеет реальную ценность: он помогает брендам расти, двигает рынок вперёд и должен конвертироваться в признание, карьерные возможности и достойный доход» — Михаил Симонов, президент Silver Mercury

Организатором церемонии награждения выступило агентство БАЛАГАН (BALAGAN). Команда взяла на себя событийную концепцию, режиссуру и оформление пространства, партнерские интеграции и создание цельного опыта внутри площадки. Одним из ключевых решений стало переосмысление формата премии: БАЛАГАН (BALAGAN) собрал событие в рамках одного насыщенного вечера, сохранив масштаб и динамику. Стилистика церемонии строилась вокруг простых образов денежных купюр, сейфового хранилища и китча, также использовались гиперформы и броские детали.

«Для BALAGAN этот проект стал возможностью внести вклад в развитие индустрии и показать, как агентский подход может менять привычный формат мероприятия. Особенно ценно, что команда Silver Mercury доверилась этому эксперименту и была готова к обновлениям. Мы доказали, что когда агентство приходит в проект со своим взглядом, оно может усилить событие. Большое спасибо команде Silver Mercury за доверие», — отметил Константин Абрамов, сооснователь агентства BALAGAN.

Главной идеей церемонии организаторы назвали тезис «Таланты должны хорошо зарабатывать». Через него Silver Mercury и BALAGAN подчеркнули: талант и его подтверждение сегодня напрямую влияют на карьерный рост специалиста, стоимость экспертизы, развитие бренда и креативной экономики в целом. Профессиональные премии помогают верифицировать этот талант, отмечая лучших наградами и медийностью.

Кульминационной точкой вечера стало открытие главного зала хранилища, где вручались золотые награды и Гран-при. После открытия сейфовой двери в зале состоялся яркий перфоманс от команды ВИА МУЖЧИНЫ, которые исполнили попурри из самых известных треков на тему денег. После чего на сцену для проведения церемонии вышла Ксения Собчак и вместе с президентом Silver Mercury Михаилом Симоновым запустила вечер. Режиссером события выступила Тамара Липартия. Награждения номинантов в трех залах отсылали к эксклюзивным шоу нашего партнера VK Видео: «Что о тебе думают» Ксении Собчак, «Самые Честные Новости» Артемия Лебедева и «Быть Джиганом и Оксаной» Джигана и Оксаны Самойловой. По итогам церемонии рекламодателем года стал бренд Т-Банк, а агентством года признали СберМаркетинг.

«"Агентство года"— это большое признание индустрии. Мы благодарны премии и жюри за то, что удостоены столь высокой награды. Это важное достижение для нас как для агентства, и в особенности для команды, которая стоит на этой сцене. Путь к этой награде — это огромная работа коллектива, в котором больше 1300 человек, и каждый из них внёс свой значимый вклад в эту победу», — Анна Тупикина, директор по маркетингу СберМаркетинг

Отдельной частью программы стало медийное сопровождение в формате live-новостей от партнера «Дзен». На экранах появлялись «Дзен Новости» — бегущая строка с победителями, событиями вечера, инсайтами индустрии, интервью, мемами и самоироничными комментариями о креативной сфере. Ведущим новостей стал продюсер и режиссер Федор Елютин, известный по проекту Импресарио.

Среди партнеров на премии также были ВК Видео, Лига Ставок, Аскона, АСГ, журнал Москвичка, СберМаркетинг и сервис аналитики LiveDune.

Концепция мероприятия раскрывалась в деталях: на входе гостей встречал «Гелик», заваленный деньгами. Основными фотоспотами стали дверь хранилища, секьюрити зона и кровать из купюр специально разработанной валюты для события. Дополнительно была создана зона с предсказаниями «Депозит Судьбы». В роли аналитиков выступали таролог, хиромант и гадалка, которые давали гостям персональные прогнозы на будущее индустрии. А в зоне «Сведение талантов» можно было пройти персональное обучение диджеингу от школы UPPERCUTS. Для тех, кто хотел более камерной атмосферы на локации, была лаунж-зона от бистро SUBSTANCE, где гости могли поиграть в бильярд, послушать винил и выпить авторские коктейли.

Для реализации концепции БАЛАГАН (BALAGAN) привлек самую талантливую команду и партнеров. За стейдж дизайн и световое оформления отвечали специалисты из OOPS TEAM, декор-оформлением занималась компания DECORBURO.

«Сегодня рекламная индустрия развивается не только за счет конкуренции, но и за счет сильных партнерств. Silver Mercury объединяет на одной площадке агентства, бренды, медиахолдинги, технологические компании и лидеров рынка, создавая среду для диалога, новых знакомств и совместных проектов. Именно такие объединения формируют будущее креативной экономики и становятся точкой роста для всей индустрии», — прокомментировала Алина Дорохина, директор по развитию Silver Mercury.

Отдельным вызовом для рекламной индустрии стал дресс-код церемонии — luxury grunge (total black, кожа, сетка, шелк, бархат, массивные украшения и немного messy-эстетики в макияже и прическах). Такой визуальный код поддержал общую идею обновления премии. Дресс-код появился из простой идеи: не перегружать гостей сложными правилами, но задать вечеру визуальную планку. За основу взяли черный — премиальный цвет. А чтобы образы не выглядели слишком строго, добавили гранжевую интонацию: фактуры, небрежность, провокацию и яркие аксессуары.

По словам организаторов, обновлённый формат Silver Mercury должен стать не только финальной точкой фестивального сезона, но и новой точкой роста для всего рекламного рынка.