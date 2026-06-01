Лантратова заявила о встрече с украинским омбудсменом Лубинцом

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила журналистам, что в ближайшее время состоится встреча с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, пишет ТАСС в понедельник.

В сообщении уточняется, что работа по уточнению точного количества удерживаемых на Украине жителей Курской области сейчас проводится, потому что когда идут информационные вбросы о том, сколько людей находится на территории, вызывает волнение у людей, ждущих своих близких.

