Исследование Rambler&Co: россияне признались, что скучают по ощущению безопасности и свободы из детства

В преддверии Дня защиты детей и 90-летия «Союзмультфильма» медиахолдинг Rambler&Co совместно с киностудией провели опрос среди 2 000 интернет-пользователей и выяснили, какие мультгерои повлияли на них больше всего, кто из этих персонажей останется популярным еще через 90 лет и зачем можно вернуться в детство.

© Нейросеть

Несмотря на огромный выбор современного контента, именно мультфильмы продолжают вызывать у аудитории сильный эмоциональный отклик. Большинство участников опроса призналось, что возвращаются к ним время от времени – ради атмосферы детства, знакомых персонажей и ощущения внутреннего спокойствия. Еще 12% смотрят анимацию практически ежедневно – чаще всего короткими фрагментами или «для фона».

Главным героем «Союзмультфильма», оказавшим наибольшее влияние на зрителей, был назван Винни-Пух – его философия принятия себя оказалась близка 17% респондентов. Практически на равных идет Волк из «Ну, погоди!»: 16% опрошенных признались, что именно этот персонаж научил их не сдаваться даже после неудач. В тройку самых значимых героев вошел Кот Матроскин (15%), ассоциирующийся с самостоятельностью, практичностью и бытовой мудростью.

При этом именно Волка из «Ну, погоди!» пользователи назвали главным любимцем среди отрицательных персонажей. Почти половина участников опроса (49%) признались, что в детстве симпатизировали именно ему, а не «правильному» Зайцу. Еще 26% выбрали Карлсона – обаятельного героя, которому зрители до сих пор готовы прощать любые проказы.

Исследование также показало, что фразы из классических мультфильмов давно стали частью повседневной речи. Самой узнаваемой цитатой оказалась знаменитая «Щас спою!» – ее чаще всего вспоминают 26% респондентов. Второе место заняла фраза Карлсона «Спокойствие, только спокойствие» (17%), третье – реплика Матроскина «Усы, лапы, хвост – вот мои документы» (13%).

Отвечая на вопрос о героях, которые останутся популярными еще через 90 лет, пятая часть (20%) россиян отдали предпочтение Волку из «Ну, погоди!» По мнению респондентов, образ неидеального, но настойчивого героя не потеряет своей актуальности еще многие годы. В числе потенциальных кандидатов на «вечную славу» также отметили Винни-Пуха и Чебурашку. При этом треть опрошенных (33%) уверены, что у новых поколений появятся собственные культовые герои.

Среди жанров, которых сегодня особенно не хватает современной анимации, лидируют приключенческие полнометражные мультфильмы (18%), добрые семейные истории о повседневной жизни (16%), а также современные городские сказки о дружбе, одиночестве и реальных проблемах детей (13%).

Участники также рассказали, зачем хотели бы вернуться в детство, если бы у них была такая возможность. 35% опрошенных признались, что их привлекает именно ощущение безопасности и свободы. Еще 29% ответили, что мечтали бы вновь увидеть близких людей, которых уже нет рядом.

Опрос проводился с 21 по 27 мая 2026 года на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co, в нем приняли участие более 2 тысяч интернет-пользователей.