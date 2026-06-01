От сценария к персонализации: Самокат запустил гибкий конструктор комбо-наборов

Онлайн-ритейлер представил новый формат комбо-наборов, чтобы сделать выбор ещё проще и комфортнее. Теперь пользователи могут самостоятельно собирать комбо из любимых блюд.

Новая опция стала частью развития технологий гиперперсонализации сервиса. Если раньше при выборе комбо-наборов пользователям были доступны только готовые сценарные решения, то теперь Самокат в дополнение к ним предлагает два конструктора комбо: на два или три блюда, которые можно собрать по своему вкусу.

Запуск обновлённого комбо также стал ответом на запрос пользователей, которые сталкивались с тем, что хотели собрать свой вариант, например, взять суп из одного набора и салат из другого, и просили сервис добавить такую возможность. Новый как раз формат решает эту задачу: теперь клиент сам определяет состав комбо-набора, отталкиваясь от своих предпочтений.

Комбинировать можно разнообразные позиции из ассортимента готовой еды, напитков и десертов под свой собственный сценарий. Пользователь сам выбирает: взять еду на сейчас или запастись на день. Например, собрать завтрак для всей семьи или выбрать три одинаковых блюда. В дополнение к этому ассортимент, доступный для комбо, стал существенно шире.

«Мы видим устойчивый спрос на упрощение выбора, и механика комбо-наборов как раз помогает сберечь время пользователей. Когда очень хочется есть, мы предлагаем решение с учётом предпочтений клиента в дополнении с приятной и понятной выгодой. А новый формат комбо позволяет уйти от строгих сценариев и расширяет вариативность предложений, предлагая не выбирать между выгодой и любимым вкусами. Запуск обновлённых комбо-наборов стал логичным этапом совершенствования пользовательского опыта, и мы продолжим улучшать и развивать эту механику для наших клиентов», — прокомментировала Маргарита Полляк, директор по коммерческой аналитике и эффективности процессов в Самокате.

