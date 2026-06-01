Ректора СПбГУП Запесоцкого восстановили в должности

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил обеспечительные меры по делу, связанному с Санкт-Петербургским гуманитарным университетом профсоюзов (СПбГУП), в том числе отстранение ректора. Руководивший вузом более 30 лет Александр Запесоцкий приступил к работе, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Ректором академик Запесоцкий является с момента выхода определения суда. Определение суда было 28 мая, но приступил к работе он в воскресенье, 31 мая. В настоящее время в дистанционном формате", - сказали в пресс-службе вуза.

Как следует из картотеки арбитражных дел, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подала ходатайство об отмене мер по обеспечению исполнения судебного акта, принятого определением от 22 декабря. Федерация указала, что на данный момент устранены обстоятельства, которые могли бы затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также причинить существенный ущерб заявителю. Так, в ЕГРН были внесены записи о регистрации права собственности Российской Федерации в отношении спорных объектов недвижимости, одновременно аннулировано (погашено) право собственности ФНПР на них.

"Отменить меры обеспечения исполнения судебного акта, принятые определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.12.2025 года по делу №А56-92699/2025. На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд", - следует из определения суда.

О ситуации в вузе

В октябре 2025 года арбитражный суд по иску Генпрокуратуры изъял здания университета у ФНПР в пользу государства. Как установил суд, объекты недвижимости были в советский период безвозмездно переданы профсоюзам из госфонда и построены с нуля за счет государственного же финансирования, а в 1990-2000-е годы уже современные российские профсоюзы незаконно оформили на них право собственности. В рамках судебного процесса был отстранен от должности ректор СПбГУП Запесоцкий, возглавлявший учебное заведение более 30 лет. В начале декабря решение по делу вступило в силу, а принятые при его рассмотрении обеспечительные меры были отменены, включая отстранение Запесоцкого и запрет вузу на трудовые отношения с ним.

Однако 22 декабря те же ограничения были введены вновь по заявлению Генеральной прокуратуры. Временно исполняющим обязанности ректора тем же решением арбитража был назначен директор Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгений Лубашев.

В конце декабря стало также известно о расследовании уголовного дела по факту хищения в вузе субсидий Минтруда и Минобрнауки России в размере не менее 26,9 млн рублей. Деньги были выделены университету в 2021-2025 годах на проведение научно-исследовательских работ и подготовку аналитических отчетов, но лица из числа сотрудников и руководителей СПбГУП, по версии следствия, предоставили министерствам заведомо ложные данные об оригинальности, научной ценности работ и необходимых на них трудозатратах.