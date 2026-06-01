На территории Ржевского мемориала Советскому солдату прошла акция «Сад памяти»

30 мая на территории Ржевского мемориала Советскому солдату — филиала Музея Победы прошла памятная международная акция «Сад Памяти». Ее участниками стали семьи с детьми из разных регионов нашей страны.

— В рамках акции «Сад памяти» будет высажено 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Проект носит одновременно экологический и историко-патриотический характер. Его главная цель — сохранить память о погибших и внести вклад в восстановление лесов, — отметили в Музее Победы.

Участники акции возложили цветы к величественному монументу и посадили на территории мемориала 35 краснолистных кленов и рябин. Кроме того, гости побывали на экскурсии по Ржевскому мемориалу Советскому солдату, посетили музейный павильон филиала Музея Победы и узнали историю создания этого комплекса, познакомились с неизвестными страницами Ржевской битвы.