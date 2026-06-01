Отслеживание судебных документов появилось на «Госуслугах»

С 1 июня у россиян появилась возможность отслеживать судебные документы с помощью портала «Госуслуги». Об этом сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на семинаре-совещании по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции.

— К сожалению, цифровое правосудие все еще характеризуется фрагментарностью и неоднородностью. Используются различные, порой несовместимые между собой региональные решения, как итог — отсутствие единой цифровой среды правосудия, — подчеркнул Краснов.

Он отметил, что на многих мировых участках по-прежнему сохраняется устаревшая техника, а также присутствует дефицит серверного оборудования, средств аудиопротоколирования, систем видеоконференцсвязи и элементарной организационной техники.

По словам Краснова, в 2025 году мировые судьи рассмотрели более 27 миллионов дел, что показывает значительную востребованность мировых инстанций у граждан, но при этом свидетельствует об их существенной нагрузке, передает «Российская газета».

29 мая Роспотребнадзор и Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на «Госуслугах». Она позволит россиянам в онлайн-режиме решать типовые проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке.