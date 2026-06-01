На портале «Рамблер» стартует ИИ-спецпроект к 90 летию «Союзмультфильма»

1 июня 2026 года на портале «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стартует спецпроект «Нам 90, но чувствуем себя на 9», приуроченный к юбилею киностудии «Союзмультфильм». Он мог появиться только на LLM-портале «Рамблер» и объединяет интерактивную игру, призовую механику с партнерами, умный мини-сервис на базе нейросети ГигаЧат Сбера.

Центральный элемент спецпроекта – мульткалейдоскоп, который познакомит пользователей с героями «Союзмультфильма» разных эпох. Он устроен по принципу колеса фортуны: по нажатию кнопки выдает случайную карточку персонажа с его историей и характером. Крутить мульткалейдоскоп можно раз в день и вместе с контентом о персонажах получать призы от партнеров.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«В этом проекте сошлись два мира – герои сказок, которые уже 90 лет живут в памяти нескольких поколений, и ИИ как новый инструмент, с которым нашим пользователям предстоит прожить следующие десятилетия. Нам важно, чтобы технологии не подменяли ощущение чуда, а помогали его заново переживать: когда Чебурашка в чате сочиняет историю вместе с ребенком или взрослым, это все та же магия “Союзмультфильма”, просто в новом формате. Если после игры и сказки на лендинге кто то захочет пересмотреть любимый мультфильм с детьми – значит, мы все сделали правильно».

В карточках с героями студии подробно описаны их характеры и есть ссылки на мультфильмы с их участием. Если все истории с персонажами уже знакомы, можно тут же создать новые с помощью чат-бота. Достаточно задать примерную тему и получить уникальную историю, сгенерированную ИИ. Вести диалог в чат-боте будет Чебурашка – один из самых узнаваемых героев студии, что делает взаимодействие более эмоциональным и родным для нескольких поколений зрителей.

Юлиана Слащева, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм»:

«“Союзмультфильм” за всю свою историю создал тысячи мультфильмов, героев, персонажей, сюжетов, за каждым из которых стоит своя история. Вместе с порталом “Рамблер” мы проделали большую работу, чтобы путешествие во вселенную “Союзмультфильма” стало увлекательным событием, где актуальные технологии помогут создать уникальный пользовательский опыт и раскрыть новые грани уже известных персонажей и их авторов».

Совместный проект «Рамблера» и «Союзмультфильма» продолжает развивать портал как визионера интерактивных форматов на основе больших языковых моделей. Сочетание ностальгического контента, геймификации и умных мини-сервисов с искусственным интеллектом позволяют вовлечь в юбилейную кампанию детей, родителей и всех тех, кто вырос на произведениях «Союзмультфильма», объединяя аудиторию вокруг общего культурного опыта.