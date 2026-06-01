Попова оценила риски заноса лихорадки Эбола в Россию

В России сейчас стабильная эпидобстановка, это касается всех инфекций. Кроме того, вероятность заноса в страну вируса Эбола - минимальная. Об этом сказала представителям СМИ руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы контролируем на границе поток въезжающих в страну", - передает ее слова ТАСС.

По словам Поповой, мобильные лаборатории ведомства больше недели трудятся в Уганде, разбираются в причинах вспышки лихорадки Эбола, работают с пациентами и материалами от них.

Это нужно в том числе для того, чтобы не допустить "любого намека на осложнение в Российской Федерации".