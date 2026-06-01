Россиянин ушел на СВО после трех десятков лет церковного служения

Житель Курганской области Алексей Новоселов отправился в зону специальной военной операции (СВО) после 30 лет церковного служения. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал мужчина, в 2023 году врачи поставили ему неутешительный диагноз на фоне тяжелой болезни. Тогда он решил принять участие в боевых действиях на Украине, чтобы успеть принести пользу государству. Новоселов до последнего не сообщал о своем решении детям, обговорив его только со своей супругой.

По данным агентства, россиянин не говорил сослуживцам о своем церковном прошлом. Мужчина пояснил, что не хотел "какого-то особенного отношения".

"Я решил, что пусть я буду просто солдатом и делать то, что делают все. Нары в землянках и подвалах — значит, нары, обстрелы — значит, обстрелы", — сказал Новоселов.

В результате житель Курганской области попал в штурмовое подразделение. За три года на фронте он дважды был ранен. В первый раз это произошло в 2023 году в районе Артемовска, второй — в 2025 году в пригороде Часова Яра.

Мужчина отметил, что во время участия в боевых действиях пытался спасать иконы и иную церковную утварь.

"Лазили в подвал, чтобы спасти иконы, облачение священническое и так далее. Мы это все сложили, упаковали и в храм передали", — вспомнил участник СВО.

В материале подчеркивается, что за время службы Новоселов получил несколько наград. В том числе он был удостоен медали "За отвагу". С прошлого года бывший служитель церкви возглавляет Щучанский округ Курганской области.