В Госдуме предложили сделать 1 сентября нерабочим днем

День знаний, 1 сентября, нужно сделать нерабочим, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться на школьную линейку.

Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия").

"Родители всегда отводят детей в школу, особенно детишек младшей школы, поэтому по факту он же является выходным - и каждый раз родителям надо отпрашиваться. Конечно, добавить еще один выходной было бы не лишним", - сказал депутат.

По его мнению, День знаний можно сделать нерабочим за счет одного дня новогодних каникул. При этом 1 сентября останется началом учебного года.

Всего в Трудовом кодексе РФ прописано 14 праздничных дней в течение года, а если они выпадают на выходные, то переносятся на какие-то из будней. Таким образом общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным.